В Киеве на Русановке под лед провалились собака и ее маленький хозяин - мальчик. Они пытались спасти друг друга и чудом выжили.

Об этом сообщается в Инстаграме паблика "dtp.kiev.ua". Паблик также обнародовал видео инцидента, снятое очевидцем.

"На Русановке мальчик спасал собаку из полыньи и еле выбрался сам, тонкий лёд обламывался. Ему помог взрослый, взял палку и бросил мальчику. Затем уже спасённая мальчиком собака тянула за палку, за которую держался мальчик. Второй очевидец, мужчина, снял верхнюю одежду и собрался броситься за мальчиком в полынью. Но собака уже вытащила мальчика на берег. Чудом спаслись", - говорится в подписи к видео.

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Ранее "Страна" рассказывала, что 23 декабря в Кропивницком девочка провалилась на пруду под лед. Ее спас врач и общественно-политический деятель Константин Яринич - он быстро сориентировался и вытащил ребенка из воды.

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