В Харькове по улице Библика появился специальный объект под названием "Скифское наследние", которое больше напоминает "украинский Стоунхендж". Примечательно, что проект стал победителем проекта "Бюджета участия", а на его реализацию из бюджета должны были заплатить почти 1,5 млн грн. Впрочем, в мэрии заявили, что деньги реализатору этого проекта выплачены не будут.

О появлении объекта на улице Библика пишет Vgorode.

Так, конструкция состоит из бетонных блоков высотой до 2,4 метров, а с помощью технологий им пытались придать эффект древней постройки. На блоках высечены рунические символы и изображения из скифской культуры.

По мнению организаторов, объект может стать туристическим центром Харькове, привлекая по полмиллиона туристов в год. Проект "Скифское наследие" предполагалось реализовать за 1 482 680 гривен из местного бюджета. Однако в мэрии уже заявили, что деньги авторам не выплатят.

О том, что город не будет платить за подобное "художество", в Facebook написал директор Департамента по связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Конечно же, в таком виде "ця споруда" принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет - в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов уверен, что в таком виде "библиковскому стоунхенджу" или "скифскому наследию" в Харькове места нет", - написал он.

Напомним, недавно под Луцком восстановили полюбившийся туристам знак Hollywood.

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