На фоне удешевления газа в Европе почти в два раза, цены на нефть ускорили рост.

Об этом сообщает Investing в понедельник, 27 декабря.

Цена нефтяной марки Brent поднялась выше 78 долларов за баррель.

Цены на нефтяную марку Brent пошли на повышение. Источник: Investing

Напомним, что в конце ноября цена фьючерсов на нефть снизилась более чем на 10%. Эксперты связывали резкое падение с опасениями, что новый штамм коронавируса "Омикрон" приведет к уменьшению поездок и спроса на топливо во всем мире.

Ранее "Страна" сообщала, что после открытия стратегических запасов в США цена нефти Brent пересекла отметку в 81 доллар за баррель.

Также мы писали, что в России прогнозируют рекордное подорожание нефти в следующем году - до 120 долларов за баррель.

Кроме того, мы информировали, что после рекордного роста цен на бензин в США сенаторы призвали американского президента Джо Байдена ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ответственность за ценовой кризис сенаторы возложили на страны ОПЕК, а также на американские нефтедобывающие компании, продолжающие поставки на зарубежные рынки.