Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выносе тела Владимира Ильича Ленина из мавзолея на Красной площади на данный момент не входит в повестку дня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в понедельник, 27 декабря.

"Нет, таких планов нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможно ли в обозримой перспективе принятие решения о выносе тела Ленина из мавзолея - например, в 2024 году, к 100-летию со дня смерти советского лидера.

"Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами", - заявил Дмитрий Песков.

Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках на 54-м году жизни. Никаких письменных распоряжений относительно способа и места своего захоронения перед смертью он не оставил.

На следующий день тело Ленина было забальзамировано на краткий срок, прощание с главой Совнаркома продлили, а затем было принято решение о долговременном сохранении тела Ленина. Строительство нынешнего мавзолея в Москве было завершено в 1930 году.

Ранее "Страна" сообщала, что советник главы Офиса президента (ОП) Украины и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в ответ на заявление Владимира Путина, что Украина появилась благодаря Ленину, сказал, что украинцы создали Россию и Советский Союз.

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