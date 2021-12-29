В Киеве в ночь с 27 на 28 декабря мужчина погнался за ворами, укравшими его вещи, неудачно прыгнул на крышу гаража и сломал ногу. Приехавшие забирать его спасатели едва не добили бедолагу, уронив носилки с ним с высоты больше человеческого роста.

Фото инцидента опубликовала в Фейсбуке пресс-служба КАРС "Киевская служба спасения".

Происшествие случилось в самом центре столицы - на Крещатике. Гнавшийся за ворами смельчак из-за травмы ноги не смог сам спуститься с крыши гаража, ему понадобилась помощь спасателей. Те зафиксировали его на ковшовых носилках и принялись спускать с крыши постройки, которая на вид не меньше трех метров в высоту.

Однако в какой-то момент носилки с пострадавшим вырываются из рук подающего и падают на асфальт.

В итоге травмированного мужчину госпитализировали в больницу.

Забавно, что вскоре после поста КАРС о спасательной операции, проиллюстрированного фото, в соцсетях появилось видео падения носилок. И в итоге служба спасения удалила запись целиком.

Ранее "Страна" рассказывала, как российские военные уронили на трассу танк, который транспортировали на тягаче.

Также мы описывали курьез в Германии, где работающий на удаленке мужчина отсудил компенсацию за производственную травму. Он упал по пути из спальни в свой домашний офис на нижнем этаже дома, в результате чего получил перелом спины.