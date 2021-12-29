В преддверии новогодних праздников специалисты Центра общественного здоровья напомнили, что употребление алкоголя может менять мысли и суждения, а также есть прямая зависимость между опасными заболеваниями и высокими дозами спиртного.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

В связи с этим украинцам дали несколько советов, как избежать чрезмерного употребления спиртного во время праздников:

не покупайте алкоголь в праздничные дни и не держите его дома. Доказано, что чем больше алкоголя мы купим, тем больше вероятность, что мы его выпьем раньше, чем предполагали.

Замените привычные алкогольные напитки безалкогольными.

Избегайте "триггеров". Если определенная компания или человек приглашает вас выпить Новый год, постарайтесь избегать такого празднования или практикуйте способы вежливого отказа.

Не садитесь за руль, если выпили. Даже небольшие дозы алкоголя могут повлиять на самочувствие и реакцию.

Пейте больше воды. Если вы решили выпить его для себя, перед употреблением алкоголя можно выпить стакан воды. Вода поможет снизить риск обезвоживания.

Если вы решили пить, не употребляйте алкоголь на голодный желудок.

Не употребляйте алкоголь, если принимаете лекарства.

Кроме того, в ЦОЗ рассказали, что похмельный синдром нельзя вылечить алкоголем. При похмелье лучше принять контрастный душ и пить больше воды.

Напомним, суд оставил в силе запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время.

Также сообщалось, что украинцы научились покупать алкоголь за "Вовину тысячу".