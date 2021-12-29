Рекомендованной дозы алкоголя не существует. Перед Новым годом медики огорчили украинцев
В преддверии новогодних праздников специалисты Центра общественного здоровья напомнили, что употребление алкоголя может менять мысли и суждения, а также есть прямая зависимость между опасными заболеваниями и высокими дозами спиртного.
Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
В связи с этим украинцам дали несколько советов, как избежать чрезмерного употребления спиртного во время праздников:
- не покупайте алкоголь в праздничные дни и не держите его дома. Доказано, что чем больше алкоголя мы купим, тем больше вероятность, что мы его выпьем раньше, чем предполагали.
- Замените привычные алкогольные напитки безалкогольными.
- Избегайте "триггеров". Если определенная компания или человек приглашает вас выпить Новый год, постарайтесь избегать такого празднования или практикуйте способы вежливого отказа.
- Не садитесь за руль, если выпили. Даже небольшие дозы алкоголя могут повлиять на самочувствие и реакцию.
- Пейте больше воды. Если вы решили выпить его для себя, перед употреблением алкоголя можно выпить стакан воды. Вода поможет снизить риск обезвоживания.
- Если вы решили пить, не употребляйте алкоголь на голодный желудок.
- Не употребляйте алкоголь, если принимаете лекарства.
Кроме того, в ЦОЗ рассказали, что похмельный синдром нельзя вылечить алкоголем. При похмелье лучше принять контрастный душ и пить больше воды.
Напомним, суд оставил в силе запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время.
Также сообщалось, что украинцы научились покупать алкоголь за "Вовину тысячу".
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