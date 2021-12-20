Один из украинцев, получивший вознаграждение от государства за прививку от коронавируса в размере 1 тысячи гривень, которые необходимо потратить на досуг и развлечения, умудрился купить алкоголь.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсети TikTok.

"Еще один годный лайфхак, как потратить тысячу гривен Зеленского действительно с пользой. Человечек зашел в кинотеатр и со своей карты єПідтримка за 60 грн купил себе две баночки отличного украинского пива "Черниговское Белое". И для этого вам не обязательно смотреть "Человека паука". Вы просто можете зайти на бар, купить себе это пиво и выйти", - поделился интересным опытом автор ролика.

Напомним, Нацбанк действительно подозревает, что украинцы будут тратить "вовину тысячу" не по целевому назначению (покупку книг, билетов в кино, на концерты и в музеи, абонементы в спортклубы, поездки по стране), а куда им захочется.

И основания так подозревать у НБУ на самом деле есть. В тех же спортзалах и бассейнах можно купить не только абонементы на занятия. Там продаются всевозможные очки/шапочки для плавания, энергетики, минералка и прочие сопутствующие товары. А на сайтах книжных магазинов часто предлагают еще рюкзаки школьникам, игрушки и канцтовары, а торгуют при этом под книжными МСС-кодами.

Чтоб пресечь это НБУ выслал даже специальное письмо банкам, которое есть в распоряжении "Страны". Подробнее о том, как украинцы начали тратить тысячу от Зеленского - читайте в статье Елены Лысенко.

Ранее "Страна" писала, что вакцинированные за границей украинцы тоже смогут получить "вовину тысячу".