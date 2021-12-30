Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил информацию о том, что в следующем году он начнет работать в США. Курц начнет работу в качестве "глобального стратега" в компании сторонника экс-президент Дональда Трампа Питера Тиля.

Об этом сообщает телеканал OE24.

Так, в 2022 году Себастьян Курц начнет работать в компании сторонника Трампа и инвестора Facebook Питера Тиля в качестве "глобального стратега". К своей работе в компании Thiel Capital он приступит в феврале.

Его будущий начальник, владелец Thiel Capital Питер Тиль - республиканец, который поддерживал экс-президента США Дональда Трампа. Его состояние оценивается в миллиарды долларов.

Курц и Тиль знакомы в течение многих лет. Когда Курц был министром иностранных дел Австрии, в 2017 году они встретились на Мюнхенской конференции по безопасности.

Примечательно, что зарплата Курца на новом месте работы будет больше, чем на предыдущем посту.

Напомним, в октябре в Австрии сотрудники прокуратуры провели обыски в офисах правящей Народной партии, которую возглавлял 35-летний тогда еще канцлер Себастьян Курц. Его заподозрили в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Также сообщалось, что после этого Себастьян Курц объявил об отставке из-за подозрений в коррупции.