Бывший канцлер Австрии Себастьян Курс после ухода с должности намерен работать в частной компании в США. Заниматься он будет инвестициями.

Об этом сообщает Österreich со ссылкой на свои источники.

Журналисты утверждают, что Курц поедет в Штаты примерно в конце января. А его контракт с одной из американских фирм, название которой не разглашается, был подписан накануне католического Рождества.

Известно, что Курц будет работать в сфере инвестиций, а его будущий годовой оклад составит около 500 тысяч евро. Основное время он будет находиться в Штатах и лишь иногда приезжать в Австрию.

Напомним, 6 октября в Австрии сотрудники прокуратуры провели обыски в офисах правящей Народной партии, которую возглавлял 35-летний тогда еще канцлер Себастьян Курц. Его заподозрили в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Через несколько дней Себастьян Курц объявил об отставке из-за подозрений в коррупции. Тогда исполнение его обязанностей возложили на министра иностранных дел Александра Шелленберга.

Также "Страна" писала, что федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера.