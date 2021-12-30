Перед наступлением нового 2022 года перуанские шаманы устроили ритуал очищения, в котором использовали портреты мировых политиков. Среди них оказалось и изображение президента Украины Владимира Зеленского, его можно рассмотреть на 56-й секунде попавшего в сеть видео. Портрет украинского лидера запечатлен между изображениями президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина.

Перуанские шаманы устроили традиционный новогодний ритуал, который должен привлечь здоровье и удачу для Зеленского и других мировых лидеров.

В рамках ритуала портрет Зеленского и других политиков осыпали листьями коки и поливали "чичей" (священный напиток).

Перуанские шаманы проводят такой ритуал ежегодно. Его постоянные "участники" - фотографии действующего президента США и российского лидера Владимира Путина. В этом году их "компанию" пополнило и изображение украинского президента.

Ранее "Страна" писала о том, что на канале Коломойского мольфарка предсказала досрочный уход Зеленского.

Также мы сообщали, что предрекают Украине карпатские мольфары.