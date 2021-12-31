В первый день 2022 года в Одессе заработают специальные площадки, на которых можно будет оставить новогоднюю елку в обмен на сладости.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Пункты приема будут работать согласно следующему графику:

1 января с 14:00 до 15:00,

со 2 января - с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, по выходным - с 09:00 до 15:00.

"Каждый, кто принесет елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок", - заявили в горсовете.

Также там добавили, что все собранные хвойные деревья пойдут на переработку и в качестве удобрения будут использованы работниками коммунального предприятии "Горзелентрест".

Кроме того, в горсовете обнародовали адреса площадок для сбора елок:

Ранее мы рассказывали, что в Киеве перед Новым годом обработали ёлки неприятно пахнущими растворами, чтобы уберечь деревья от уничтожения несознательными гражданами.

Также мы писали, что перед новогодними праздниками во львовском парке хвойные деревья закрыли решетками, чтобы обезопасить их от незаконной вырубки.

Кроме того, сообщали, что какие штрафы могут выписать украинцам за незаконную вырубку ёлок.