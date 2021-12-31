На Закарпатье у лесовода два года назад украли несколько елок. В этом году для того, чтобы уберечь хвойные от воров, он украсил их коровьим навозом.

Об этом сообщает "Голос Карпат".

Пенсионер из села Нараев, любит природу и высадил у своего дома почти сорок обычных елей, из них четыре - голубые, а еще лиственницы, туи и кусты. Два года назад перед зимними праздниками воры украли у него две голубые и три обычных елки, а также несколько кустов

Чтобы уберечь своих пушистых красавиц в этом году, мужчина положил на их ветки куски коровьего навоза. Таким образом, воры вряд ли решаться красть такое дерево, ведь если украсить им дом, то пахнуть будет вовсе не хвоей.

При этом навоз не вредит деревьям - его со временем смоют дожди.

Напомним, с 1 января в Одессе на специальных площадках использованные новогодние елки будут менять на сладости. Все собранные хвойные деревья пойдут на переработку и в качестве удобрения будут использованы работниками коммунального предприятии "Горзелентрест".

Также "Страна" сообщала, что несколько дней назад в Киеве водители выстроили из своих машин огромную новогоднюю елку.