Движение "Талибан", в августе захватившее власть в Афганистане, не будет заставлять мужчин отращивать бороды, хотя рекомендует не брить их.

Как пишет РИА Новости, об этом сказано в заявлении афганского министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

До сих пор талибы советовали всем мужчинам страны не брить бороды. Теперь же в заявлении министерства отмечается, что талибы не вправе заставлять кого-либо отращивать бороду и преследовать за ее отсутствие. Министерство уточнило, что отращивание бороды - всего лишь рекомендация.



Ранее журналисты сообщали, что должностные лица афганского министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в провинции Гильменд рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. Однако позже телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации временного правительства Афганистана проинформировал, что запрет на бритье бород не является официальной позицией "Талибана".

На днях "Страна" писала, что талибы запретили врачам оказывать медицинскую помощь женщинам, которых на приеме не сопровождает мужчина.

А осенью мы рассказывали о запрете "Талибаном" женщинам Афганистана заниматься спортом.