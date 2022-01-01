Посол Украины в США Оксана Маркарова анонсировала, что в первом квартале 2022 года Америка поставит Украине катера типа Mark VI.

Об этом посол сообщила в интервью "Радио Свобода".

"С 2022 года мы начнем их получать", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о возможности получения Украиной от США катеров типа Mark VI.

По словам Маркаровой, сейчас идет обсуждение о количестве катеров этого типа, которые могут поставить США. Посол допустила, что их может быть больше трех.

Кроме того, Маркарова сообщила, что в первом квартале текущего года США отправят Украине еще один катер типа "Айленд".

"Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", - сказала посол.

Еще в том же интервью посол пообещала "очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить" от США.

Mark VI - это боевые патрульные катера, которые построены в 2015 году и предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий. Длина катера составляет почти 24 метров. Силовая установка судна состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает максимальную скорость в 41 узел.

Для нужд ВМС США Mark VI оснащаются вариациями из двух автоматических 25-мм артиллерийских установок BAE Systems "Rafael Mk 38 Mod 2", либо 7,62-мм пулеметами M240 и M134, либо 40-мм автоматическими гранатометами Mk 19. Также на них возможна установка управляемых ракет типа AGM-176B Griffin.

Украине передадут американские катера типа Mark VI. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что 23 ноября 2021 года американский сухогруз Ocean Grant с двумя патрульными катерами типа Island, которые предназначены для усиления военно-морского флота Украины и получили названия "Фастов" и "Сумы", прибыл в порт Одессы.

Также мы писали, что в начале осени 2021 года украинские моряки ездили в американский Балтимор с целью обучения по управлению и эксплуатации патрульных катеров Island.