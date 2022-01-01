В правительстве Российской Федерации рассматривают законопроект, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии.

Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя недавнее заявление шоумена Моргенштерна о намерении баллотироваться в президенты.

"Мечтать можно, но никто Моргенштерна не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождения через выборы", - заявил Владимир Жириновский.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле уже идет подготовка к российским президентским выборам 2024 года, на которых, в соответствии с принятыми поправками в Конституцию РФ, может баллотироваться и действующий президент Владимир Путин.

Также мы писали, что председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский раскритиковал кумиров современной молодежи, в частности рэпера Моргенштерна. Он пожаловался на музыканта президенту России Владимиру Путину как на пример дурного влияния на молодые умы.