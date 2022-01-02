Сержант ВСУ Борисовская заявила, что присутствовала на новогоднем поздравлении Зеленского не по своей воле

Участница новогоднего поздравления Владимира Зеленского сержант ВСУ Наталья Борисовская заявила, что посетила мероприятие лишь потому, что не могла ослушаться приказа. А сама она против Зеленского.

После того, как Борисовскую увидели в числе участников массовки во время новогоднего поздравления Зеленского, на девушку обрушилась волна хейта от подписчиков.

"Была, есть и буду против Зе... Я действующая военная и это было распоряжение", - объяснила она свое присутствие на съемках президентского ролика.

Эту информацию позже подтвердил и командир подразделения снайперов Сергей Варакин.

"Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на мероприятие, как и многие из тех, кто там был", - написал он.

Наталья Борисовская сообщила о приказе

Служащая ВСУ Борисовская не могла ослушаться приказа. Источник: Facebook/Наталья Борисовская

Командир снайперов ВСУ подтвердил слова Борисовской

Командир снайперов ВСУ подтвердил, что Борисовская подчинилась приказу. Источник: Facebook/Сергей Варакин

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в своей новогодней речи вспомнил об олигархах и похвалился продажей земли.

Также мы подробно рассказывали, что говорилось в новогоднем обращении президента Владимира Зеленского к украинцам.

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