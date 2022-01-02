Участница новогоднего поздравления Владимира Зеленского сержант ВСУ Наталья Борисовская заявила, что посетила мероприятие лишь потому, что не могла ослушаться приказа. А сама она против Зеленского.

После того, как Борисовскую увидели в числе участников массовки во время новогоднего поздравления Зеленского, на девушку обрушилась волна хейта от подписчиков.

"Была, есть и буду против Зе... Я действующая военная и это было распоряжение", - объяснила она свое присутствие на съемках президентского ролика.

Эту информацию позже подтвердил и командир подразделения снайперов Сергей Варакин.

"Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на мероприятие, как и многие из тех, кто там был", - написал он.

Служащая ВСУ Борисовская не могла ослушаться приказа. Источник: Facebook/Наталья Борисовская

Командир снайперов ВСУ подтвердил, что Борисовская подчинилась приказу. Источник: Facebook/Сергей Варакин

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в своей новогодней речи вспомнил об олигархах и похвалился продажей земли.

Также мы подробно рассказывали, что говорилось в новогоднем обращении президента Владимира Зеленского к украинцам.