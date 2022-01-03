Протаранили электроопору. В парке Днепра отец погиб во время катания на санках с шестилетней дочкой
В Днепре 45-летний мужчина погиб, катаясь со своей шестилетней дочерью на санках. Трагедия произошла в парке "Зеленый гай" в воскресенье, 2 января.
Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".
По предварительным данным, мужчина вместе с дочерью спускались на санках с горки и протаранили электроопору. По данным источников местных СМИ, мужчина получил серьезную травму головы и погиб на месте. Его дочь госпитализирована с тупой травмой черепа.
Напомним, известный украинский врач Евгений Комаровский предупредил об опасности катания на надувных санках (тюбах) по снегу, которое часто приводит к детским травмам. По его словам, тюбинг считают одним из самых опасных видов зимних развлечений. Множество людей получают травмы при таком катании и каждую зиму гибнут дети.
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