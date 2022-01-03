В Днепре 45-летний мужчина погиб, катаясь со своей шестилетней дочерью на санках. Трагедия произошла в парке "Зеленый гай" в воскресенье, 2 января.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

По предварительным данным, мужчина вместе с дочерью спускались на санках с горки и протаранили электроопору. По данным источников местных СМИ, мужчина получил серьезную травму головы и погиб на месте. Его дочь госпитализирована с тупой травмой черепа.

Напомним, известный украинский врач Евгений Комаровский предупредил об опасности катания на надувных санках (тюбах) по снегу, которое часто приводит к детским травмам. По его словам, тюбинг считают одним из самых опасных видов зимних развлечений. Множество людей получают травмы при таком катании и каждую зиму гибнут дети.

Ранее "Страна" писала о том, что в Подольском районе Одесской области 18-летний парень, будучи в нетрезвом состоянии, упал с моста на железнодорожные пути. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Инцидент случился в новогоднюю ночь.

Также мы сообщали, что в Польше 25-летнему украинцу в лицо попала петарда, врачи пытаются спасти ему глаз, но гарантий пока не дают.