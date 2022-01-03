Украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор "Первой украинской школы театра и кино" Евгений Лавренчук арестован в Италии по запросу России о его экстрадиции в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает в Facebook недавно созданная группа "Free Eugene Lavrenchuk" в понедельник, 3 января.

"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное правонарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, поданный из России", - говорится в сообщении пользовательницы Марианны Гвидичи-Палий.

По ее информации, детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ.

Почему его задержали именно сейчас, а также почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу, неизвестно.

Гвидичи-Палий сообщила также, что режиссер получает поддержку со стороны консульства Украины в Италии и от адвоката, который пытается предотвратить его экстрадицию в Россию.

"Семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано. Это похоже на политическое преследование. Вся надежда на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессора", - говорится в сообщении.

Последнее сообщение на Facebook-странице самого Лавренчука датируется 15 декабря 2021 года. В нем говорится, что режиссер летит из Израиля в Неаполь (Италия).

Украинского режиссера Евгения Лавренчука арестовали в Италии. Источник: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии задержали грузинского генерала с гражданством Украины, который руководил Генштабом при Саакашвили. В прокуратуре Грузии подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Гиги Каландадзе в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

Также мы писали, что суд Лондона разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.