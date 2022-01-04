С 4 января 2022 года классические устройства Blackberry превратились в тыкву - компания окончательно прекратила поддержку смартфонов и других устройств на базе BlackBerry OS, телефоны больше не могут звонить, отправлять сообщения и сёрфить по Сети. Об этом сообщает сайт "Код Дурова".

Устройства также больше не смогут использовать экстренные функции, что по сути делает их непригодными к использованию.

Напомним, BlackBerry больше года назад объявила о прекращении поддержки с начала 2022 года. В компании анонсировали смену фокуса на софтверные решения в области корпоративной безопасности.

Ранее BlackBerry занимала лидирующую позицию в индустрии смартфонов, но выход смартфонов на базе Android и iPhone свел долю компании буквально к нулевым значениям. С 2015 года фирма начала производить Android-смартфоны, но им также не удалось занять значимую долю рынка.

Как писала "Страна", ранее BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram‍ за кражу идей в мессенджере.