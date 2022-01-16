Губернатор Луизианы символически помиловал афроамериканца Гомера Плесси, чей отказ в 1892 покинуть железнодорожный вагон только для белых в Новом Орлеане положил начало расовой сегрегации в США. Чернокожего из-за этого отказа арестовали.

О помиловании сообщает ВВС.

В 1896 году высший суд США вынес решение против Плесси, который был черным на одну восьмую. Плесси обратился в суд, считая, что власти штата нарушили Четырнадцатую поправку к Конституции США, которая гарантирует равенство граждан перед законом. Плесси подал апелляцию в Верховный суд США, который в 1896 году постановил, что разделение граждан на чернокожих и белых не нарушает конституцию.

Этот вердикт открыл дорогу законам о сегрегации на юге Америки.

Помилование Плесси инициировало тем же учреждением, которое предъявило ему обвинения.

Плесси, по профессии сапожник, умер в 1925 году, официально оставаясь судимым. Церемония помилования прошла 5 января возле бывшего железнодорожного вокзала, где он был арестован.

На мероприятии присутствовали губернатор Луизианы Бел Эдвардс, а также потомки Плесси и потомки Джона Ховарда Фергюсона, судьи из Луизианы, который признал Плесси виновным в нарушении закона штата.

"Решение по поводу Плесси 1896 года предписывало сегрегацию с явной целью провозгласить и увековечить превосходство белых, как бы аморально и фактически ошибочно это ни было. Осуждения мистера Плесси никогда не должно было произойти. Но у справедливости нет срока давности", - сказал губернатор Эдвардс.

Также на церемонии назвали преступными не действия Гомера Плесси, а закон, признававший их преступлением.

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