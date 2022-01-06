Оползни и подтопления произошли на территории нескольких районов Закарпатья из-за повышения уровня воды. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, в селе Немецкая Мокрая на улице Марии Терезии из-за переувлажнения произошел оползень на дом. В 16:30 последствия оползня были ликвидированы органами местного самоуправления.

А в селе Тарасовка из-за переувлажнения почвы произошел оползень к дому. Работы по ликвидации продолжаются.

5 января в 10:30 в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения Большие Комяти-Шаланки Береговского района, протяженностью 100 м и высотой до 20 см.

5 января в 09:20 в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения в селе Тячевские лазы, Тячевского района протяженностью 300 м, высотой 25 см и местами высотой до 40 см. Для расчистки местных ручейков привлечен один экскаватор местной общины. Проезд обеспечен, вода сходит самотеком.

В результате интенсивных дождей и повышения уровня воды произошел выход реки Боржава на пойму в с. Ольховка, Заречанская ТГ, Хустского района. В результате чего подтоплено 55 гектаров сельскохозяйственных угодий с. Ольховка.

Ранее "Страна" писала о том, что вчера на Закарпатье на дороги обрушились селевые потоки, из-за поднятия грунтовых вод затопило жилые дома.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье 13 декабря оползень остановил движение транспорта.