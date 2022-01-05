На территории Закарпатской области по состоянию на утро среды, 5 января, зафиксирован ряд подтоплений в результате поднятия грунтовых вод. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство. Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

Также минувшей ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района и на автодорогу национального значения Н09 в город Рахов.

"Над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено", - сообщают спасатели.

Информация о последствиях погодных условий уточняется.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик обещает украинцам в среду самый теплый день нового года, температура воздуха днем достигнет +5+12 градусов.

Также мы сообщали, что в Карпатах объявили штормовое предупреждение, в ближайшие дни в горах могут сходить лавины.