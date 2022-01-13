13 января — канун окутанного волшебством старого Нового года, одиннадцатый лунный день в фазе растущей Луна в знаке Близнецы. День в целом благоприятен как для начинаний, так и для развития.

Энергетика Луны достаточно сильна, что положительно влияет на нашу решительность, работоспособность, интеллектуальную активность. Публикуем гороскоп для четырех знаков, для которых этот день будет наиболее продуктивным.

Близнецы, сегодня ваш острый ум и коммуникабельность поспособствует положительному исходу многих дел, даже требующих мгновенного решения. Звезды сулят перспективное завязывание деловых и личных знакомств.

Вы без труда сможете заинтересовать тех, кто в будущем станет вашим надежным союзником. Препятствий на пути к достижению целей либо не будет вообще, либо они будут настолько незначительными, что вы сможете с легкостью обойти их.

Не исключены сегодня яркие, положительные события и в личной жизни.

Львы, не бойтесь принимать решения, даже очень важные. Все что ранее было в планах, смело можно воплощать в жизнь. Возможно нужно будет выполнять несколько дел одновременно, так как расставить приоритеты вам будет очень сложно.

Придется изрядно попотеть, но у вас все получится. Единственное, что не рекомендуют вам сегодня звезды — это решать незапланированные, внезапно возникшие дела.

Тихий семейный ужин и задушевные беседы поспособствуют укреплению родственных связей.

Весы, Звезды сегодня на вашей стороне. Непременно воспользуйтесь этим для завершения того, что уже давно не дает вам покоя. Но старайтесь ничего не упустить из виду, детально разложить все по полочкам.

Вы наконец-то сможете правильно оценить ситуацию, и спрогнозировать ее развитие. Ваша проницательность и дальновидность сегодня будет подкреплена везением и благоприятным стечением обстоятельств.

Приятным бонусом сегодня будут неожиданные хорошие новости от давних знакомых.

Водолеи, вспомните все ваши таланты! Сегодня именно тот день, когда можно и нужно ими блеснуть. Нестандартные решения и смелые импровизации помогут вам добиться того, что не получалось у других. Все инвестиции сегодня обещают быть крайне выгодными. Возрастет вероятность незапланированных денежных поступлений.

Удачными будут деловые поездки, даже если они спонтанны.

Заметно улучшаться отношения с окружающими.

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