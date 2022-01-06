Одесская спецпрокуратура инициировала расследование возможной причастности командования к гибели военнослужащего накануне Нового года в одной из частей.

Об этом сообщается на сайте Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

По предварительным данным, 30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть. Остальные двое солдат были госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии.

В связи с происшествием в тот же день, 30 декабря, следователь Одесского райуправления полиции №2 зарегистрировал уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

А Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере приступила к уголовному производству по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (часть 3 статьи 425 УК Украины).

Ранее "Страна" сообщала, что в городе Подольск, расположенном в северо-западной части Одесской области, покончил с собой военнослужащий-контрактник.

Также мы рассказывали, как под Сумами при погрузке военной техники погиб 26-летний контрактник.