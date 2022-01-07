В Закарпатской области спасатели ищут пропавшего два дня назад из-за последствий паводка подростка. Он упал в реку вечером 5 января, с тех пор обнаружить его не удается.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Два дня назад, 5 января, в 20:35 в ГСЧС Закарпатья поступило сообщение о том, что два человека, 1996 и 2007 годов рождения, двигаясь по горной дороге на гужевом транспорте, съехали в реку Крайня в Раховском районе. В результате чего несовершеннолетний парень оказался в воде и пропал. С тех пор спасатели ищут подростка, но пока что поиски не дали результатов.

Между тем, сегодня на Закарпатье наблюдается стабилизация ситуации с подтоплением. Сегодня утром в регионе садков не наблюдалось.

"На участках автодорог подтопления не наблюдается, вода сошла самотеком. Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Спасатели ГСЧС (12 человек и 4 единицы техники) в 22:00 четверга завершили работы по откачке воды", - рассказали спасатели.

Ранее "Страна" писала о том, что вчера на Закарпатье на дороги обрушились селевые потоки, из-за поднятия грунтовых вод затопило жилые дома.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье 13 декабря оползень остановил движение транспорта.