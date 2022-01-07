В Бразилии от нового штамма "Омикрон" умер мужчина, привитый тремя дозами вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает издание G1.

Мужчина проживал в городе Апаресида-ди-Гояния, штат Гояс. Ему было 68 лет, он страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких.

Сведения, каким именно препаратом прививался умерший, не сообщаются.

Напомним, что в США побили мировой рекорд, зафиксировав более миллиона COVID-случаев за сутки. Такой показатель является мировым рекордом для одной страны за весь период пандемии коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия после трех доз вакцины против COVID-19 получили положительные результаты теста на коронавирус. 75-летний король и 78-летняя королева находятся на самоизоляции. Сейчас ведется работа по отслеживанию тех, с кем они контактировали.

Также мы писали, что по информации Минздрава новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", в Украине может начаться уже в конце января.

Кроме того, "Страна" информировала, что трижды вакцинированный канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом.