В Казахстане, в пригороде Алматы, вдоль трассы на Бишкек, ведутся боевые действия.

Об этом сообщает в Telegram Sputnik Казахстан со ссылкой на информацию местных жителей в субботу, 8 января.

По данным СМИ, в окрестностях поселка Райымбек, который расположен в пригороде крупнейшего города республики, несколько часов продолжается бой.

Напомним, что сегодня днем в Алматы вновь была слышна стрельба. Жителям города, чьи окна выходят на площадь Республики, не давали выходить на улицу и подходить к окнам. Еду им привозили сотрудники силовых структур.

Местные жители сообщили о боевых действиях в пригороде Алматы. Источник: Telegram/Sputnik Казахстан

Ранее "Страна" сообщала, что в Казахстане силовики задержали уже более 4,4 тысяч протестующих, среди них есть иностранцы. По данным МВД республики, в некоторых регионах силовики продолжают оперативные мероприятия, в связи с беспорядками в стране введен комендантский час.

Также мы писали, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается в Казахстане и призвал всех сплотиться вокруг действующего президента Токаева для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности республики.