Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не рассматривают вопрос о снижении количества своего военного контингента в Европе.

Об этом официальный представитель Пентагона сообщил в своем Twitter-аккаунте в субботу, 8 января.

"Мы не рассматриваем сокращение количества войск в Европе или смену позиции по этому вопросу. Мы также не рассматриваем изменения численности войск в странах Балтии и в Польше", - заявил Джон Кирби.

Пентагон сообщил о неизменности позиции США в вопросе присутствия военного контингента в Европе. Источник: Twitter/Джон Кирби

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, на фоне опасений по поводу ситуации на российско-украинской границе.

Ранее "Страна" сообщала, что в отредактированной версии оборонного бюджета США на военную помощь Киеву выделили 300 миллионов долларов, хотя Белый дом просил 250 миллионов.

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