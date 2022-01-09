Российский певец Александр Буйнов был срочно госпитализирован после того, как упал с лестницы. Об этом говорится в Instagram исполнителя.

"Сегодня сороковины Градского. Я сломал руку, левую… как-то так", - говорится в посте.

Исполнитель рассказал, что получил травму на заднем дворе своего загородного дома, когда пытался поиграть с собакой. Музыкант решил пойти за животным, когда упал "на ровном месте".

Также Буйнов рассказал, что первую помощь ему оказала жена Елена. Ей удалось закрепить руку самодельной шиной. На данный момент неизвестно, как долго будет восстанавливаться исполнитель.

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Напомним, российский боксер Арест Саакян умер после нокаута на ринге во время турнира "Короли нокаутов". Бой проходил в конце прошлого года, в результате которого Саакяна госпитализировали в больницу, где он впал в кому, а в последствии скончался, не выходя из нее.

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