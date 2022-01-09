Норвежский фильм "Три орешка для. Золушки", который показывают в Украине с Рождества, был раскритикован зрителями из-за сцены с геями. Соответствующие комментарии появились на сайте "Мультиплекс".

"Ужас, это точно фильм не 0+!!! Золушка и принц не целуются, но друзья принца целуются вовсю. Ребята, давайте без навязывания. ПЕРЕБОР!!! Ущемление прав людей с традиционной ориентацией", - написала пользователь Ll Smirnova.

При этом часть пользователей уверяет, что фильм был хороший до момента с целующейся парой.

"Фильм был прекрасный до момента, как два мужика на весь экран целоваться начали. И это 0+. А главный герой и героиня так и не поцеловались. Так вот какие ценности мы с сыном смотрим. Это вообще что такое", - поинтересовался анонимный пользователь.

"Какой ужас! Почему испортили фильм поцелуем мужиков? Уже с +0 вбивают в мозг детей "Гейство"! Я не хочу показывать такое своим детям", - утверждает пользователь Инна.

Отметим, что норвежские создатели намеренно сделали две версии фильма: с гей-поцелуем для домашнего рынка, и без него для международного проката. Но Украина выбрала первую версию.

Напомним, в сети опубликован тизер первого украинского фильма о гомосексуальных героях "Мой юный принц", на создание которого Госкино выделило 20 миллионов гривен.