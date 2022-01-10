Бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко перед Новым годом потратил почти пять млн гривен на покупку квартиры в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные о изменениях его имущественного состояния.

Накануне Нового года, 25 декабря, Шевченко потратил 4 750 000 гривен на покупку квартиры. Квартиру он задекларировал как совместную собственность.

Площадь жилья составляет 184 кв. м, а вот полная стоимость - 9,5 млн гривен. При этом сам Шевченко заплатил половину от этой суммы, однако не указал, кто заплатил вторую половину.

Недвижимость была куплена у гражданки Надежды Надоши.

После возвращения из Канады Андрей Шевченко продолжает служить в МИДе Украины.

Напомним, 25 августа глава украинского государства Владимир Зеленский своим указом уволил с поста посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, который занимал эту должность почти шесть лет.

Кроме того, "Страна" писала о том, что в мае 2019 года прокуратура начала расследовать госизмену посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, который продал землю в Крыму по российским законам.

в ноябре 2017 года в аннексированном Крыму назначенный Порошенко посол Украины в Канаде Андрей Шевченко продал 20 000 кв. м. земли жителю российского Башкортостана. От сделки на оккупированной территории посол Шевченко получил 4700000 российских рублей, что составляло 78 000 долларов.