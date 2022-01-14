В ночь с 13 на 14 января наступил Старый Новый год - неофициальный популярный в народе праздник, который еще называют Новым годом по старому стилю.

Рассказываем о традициях дня, а также предлагаем подборку красивых картинок и поздравлений со Старым Новым годом.

Открытки и короткие поздравления

Желаю вновь загадать желания. Вновь поднять бокалы и собраться с самыми любимыми и близкими. Со Старым Новым годом! Пусть в жизни всегда будет место празднику.

Сегодня дружно весь народ

проводит Старый Новый год.

Пусть в делах всё классно будет.

И удача не забудет.

Мы встречаем Старый Новый год,

Пусть он все печали унесёт.

Приготовит щедрые подарки.

На хорошие события пусть будет жарким.

Желаю отпустить старое и открыть дорогу новому в этот Старый Новый год. Пусть он принесёт долгожданные и положительные изменения.

Пусть еще раз вспыхнут огни на ёлки, будут подняты бокалы и загаданы желания. Со Старым Новым годом! Пусть невозможное станет возможным!

Желаю сил и смеха, удачи и успеха.

Пусть этот Старый Новый год любовь и счастье принесёт.

Старый Новый год - хороший повод загадать то, что не успели на Новый год. Пусть все мечты сбываются, а цели будут достигнуты.

Пусть Старый Новый год

Здоровье принесёт.

Удачу, деньги, счастье

Веселье без хлопот.

Как возник праздник. Главные традиции

Старый Новый год - это Новый год по старому стилю, по юлианскому календарю. Он наступает в ночь с 13 на 14 января. Это неофициальный праздник до сих пор популярен в народе.

Светский праздник совпадает с церковным - Обрезанием Господним. Его духовный смысл в принятии церковных законов и христианских заповедей, смирении, "обрезании" греховных страстей.

В народе отмечают праздник Василя и Маланки или Щедрый вечер. Его обряды напоминают Рождественский Сочельник. По домам ходили компании ряженой молодежи и щедровали - пели щедривки, желали благополучия хозяевам и получали угощения. Незамужние девушки гадали на брак и будущее.

В домах готовили щедрый стол и кутью. Поскольку пост уже закончился, то в нее добавляли масло, сливки.