Старый Новый год отмечают 14 января
Старый Новый год отмечают 14 января

В ночь с 13 на 14 января наступил Старый Новый год - неофициальный популярный в народе праздник, который еще называют Новым годом по старому стилю.

Рассказываем о традициях дня, а также предлагаем подборку красивых картинок и поздравлений со Старым Новым годом.

Открытки и короткие поздравления

Желаю вновь загадать желания. Вновь поднять бокалы и собраться с самыми любимыми и близкими. Со Старым Новым годом! Пусть в жизни всегда будет место празднику.

Открытка со старым Новым годом

Сегодня дружно весь народ

проводит Старый Новый год.

Пусть в делах всё классно будет.

И удача не забудет.

Открытка со старым новым годом 

Мы встречаем Старый Новый год,

Пусть он все печали унесёт.

Приготовит щедрые подарки.

На хорошие события пусть будет жарким.

Старый Новый год картинка

Желаю отпустить старое и открыть  дорогу новому в этот Старый Новый год. Пусть он принесёт долгожданные и положительные изменения.

Старый Новый год 2022

Пусть еще раз вспыхнут огни на ёлки, будут подняты бокалы и загаданы желания. Со Старым Новым годом! Пусть невозможное станет возможным!

Со Старым Новым годом гиф

Желаю сил и смеха, удачи и успеха.

Пусть этот Старый Новый год любовь и счастье принесёт.

Старый Новый год прикольная открытка

Старый Новый год - хороший повод загадать то, что не успели на Новый год. Пусть все мечты сбываются, а цели будут достигнуты.

Картинки со Старым Новым годом

Пусть Старый Новый год

Здоровье принесёт.

Удачу, деньги, счастье

Веселье без хлопот.

Со Старым Новым годом открытка

Как возник праздник. Главные традиции

Старый Новый год - это Новый год по старому стилю, по юлианскому календарю. Он наступает в ночь с 13 на 14 января. Это неофициальный праздник до сих пор популярен в народе.

Светский праздник совпадает с церковным - Обрезанием Господним. Его духовный смысл в принятии церковных законов и христианских заповедей, смирении, "обрезании" греховных страстей.

В народе отмечают праздник Василя и Маланки или Щедрый вечер. Его обряды напоминают Рождественский Сочельник. По домам ходили компании ряженой молодежи и щедровали - пели щедривки, желали благополучия хозяевам и получали угощения. Незамужние девушки гадали на брак и будущее.

В домах готовили щедрый стол и кутью. Поскольку пост уже закончился, то в нее добавляли масло, сливки.

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