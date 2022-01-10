Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что так называемый "дельтакрон" не является комбинацией двух вариантов вируса и призвали не использовать это наименование.

Об этом сообщила в Twitter глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове в понедельник, 10 января.

"Дельтакрон" мог возникнуть как результат загрязнения образца в лаборатории, это не комбинация двух вариантов коронавируса", - написала представитель ВОЗ.

Она призвала не использовать понятия "дельтакрон", а также "флурон", означающий одновременное заболевание гриппом и ковидом.

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит", - добавила Мария ван Керкхове.

Кроме того, о том, что "дельтакрон" рано называть новым штаммом коронавируса заявили и в Роспотребнадзоре.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Камиля Хафизова, при несоблюдении некоторых правил работы можно получить смесь вариантов, и если затем анализ проводится недостаточно опытным специалистом, то результирующие геномы содержат признаки обоих штаммов.

В ВОЗ заявили, что "дельтакрон" не является гибридом двух штаммов. Источник: Twitter/Мария ван Керкхове

Напомним, что новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон".

Ранее мы писали, что инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине в связи со штаммом коронавируса "Омикрон" следует ждать "чрезвычайно резкого подъема заболеваемости" COVID-19. При этом особенность этой волны ковида будет заключаться в том, что она наслоится на еще не полностью ушедшую "Дельту".

Также "Страна" сообщала, что главный санврач Украины Кузин рассказал, что новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", может начаться уже в конце января.