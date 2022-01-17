Подготовили подробный гороскоп на предстоящую неделю - с 17 по 23 января. Неделя станет особо благоприятной для Львов, чей знак зодиака окажется в эпицентре всевозможных событий благодаря первому в этом году полнолунию 18 января (в 01:51 по Киеву). Его часто называют Волчьим, потому что волки в это время становятся особенно агрессивными и свирепыми. В эзотерике это особый энергетический день, который принесет много удачи творческим людям, а вот бизнесменам может подпортить часть планов.

В полнолуние и последующие дни рекомендуется заняться неспешными делами и творческими проектами, сделать работу по дому, запланировать стрижку или процедуры по очищению организма.

Итак, посмотрим, что звезды нашептали каждому знаку зодиака.

Овнам придется нелегко на этой неделе, но тут следует учитывать, что Тигр будет становиться всё более добрым и ласковым к представителям вашего знака к концу недели. Постепенно вам придется оставить в прошлом всё то, что тормозило ваши дела и заставляло волноваться. Неделя потребует ответственности в принятии решений и подарит несколько удачных моментов для поиска и смены работы тем Овнам, кто в этом остро нуждается.

Тельцы на этой неделе будут лениво раскачиваться и прицеливаться к ответственности, которая ждет впереди. Задачам не терпится свалиться на ваши сильные плечи. Да и вы сами почувствуете непреодолимую тягу к переменам. Волчье полнолуние сделает вас намного предприимчивее. Самые крупные успехи поджидают вас в сфере образования и личной жизни.

Близнецы, окружающие поразятся переменами, которые произойдут с вами совсем скоро. Ваше поведение сможет вобрать в себя все уроки, которые вы смогли вынести из своих прошлых ошибок. Изменится и ваше отношение к жизни. И это хорошо, потому что вы почувствуете себя чуточку счастливее и свободнее, чем были раньше.

Раки на этой неделе могут получить новую должность. Ваших навыков будет вполне достаточно, чтобы попробовать себя в новом ремесле. Хорошо бы использовать этот период, чтобы продвинуться в карьере. Помимо этого, вам предстоит много общаться с новыми людьми и путешествовать. Единственное, от чего звезды хотели бы вас предостеречь, это от излишней доверчивости.

Львы станут центром притяжения буквально для всех своих знакомых: коллег, друзей, родных, близких. Если люди будут жаждать вашего внимания и помощи, не отмахивайтесь от их просьб. За ваше радушие Вселенная вознаградит вас! К тому же, добродушное отношение к людям станет правильной стратегией на весь год. В будущем такое поведение принесет вам исключительную прибыль.

Девы со всей серьезностью подойдут к вопросам финансов. Вполне возможно, на вашем пути повстречаются непредвиденные обстоятельства, которые потребуют больших расходов с вашей стороны. В вашем случае звезды советуют 7 раз отмерить и прогнать подальше дурные мысли и скверное настроение. Пусть на этой неделе у вас не останется места для рутины. Вперёд к приключениям!

Весы станут в полнолуние более серьезными, ответственными и собранными, чем обычно. Это поможет им завершить ряд важных дел, возможно, вспомнить про визит к врачу или встречу с другом. При этом постарайтесь меньше волноваться по поводу своих поступков, не переспрашивайте себя, не является ли ошибкой тот или иной ваш шаг или действие, не сомневайтесь в принятых решениях. Чтобы всё правильно понять, положитесь на советы близких.

Скорпионы смогут больше времени проводить дома. Обстоятельства сложатся так, что профессиональная жизнь Скорпиона окажется весьма непредсказуемой. Времени будет буквально впритык на работу и семью. Но постарайтесь сильно не переживать, если на этой неделе вам придется пожертвовать некоторыми общественными интересами ради личных. По крайней мере, можно провести несколько тренировок дома, а в кино сходить в другой раз.

Стрельцы в очередной раз поймают себя на мысли, что им пора всерьез заняться домом и семейными проблемами. У некоторых представителей вашего знака произойдут перемены в профессиональной сфере. Вы решите, что пришло время начать что-то новое. Чтобы не рубить сгоряча, звезды советуют вам прежде попробовать новую деятельность на условиях совмещения с предыдущей.

Козерогам понадобится прилагать максимальные усилия для карьерного роста. Вы можете повстречать массу сложностей и препятствий на пути к успеху, но ваш настрой должен остаться боевым. Он поможет вам преодолеть все трудности. Главное - будьте внимательны к мелочам и документам, не спешите.

Водолеи могут столкнуться с некоторыми препятствиями в работе и во время общения с людьми. Возможно, планируемая вами поездка может сорваться или пройдет не так, как вы бы хотели. Это всё влияние Волчьей луны. Вам необходимо расслабиться и подумать о высоком. Такие размышления будут для вас действительно важными на этой неделе.

Рыбы, для вас неделя полнолуния станет немного парадоксальной. Вещи, которые еще недавно были для вас важными, начнут терять свою ценность и смысл. И, наоборот, идеи, которые казались еще вчера бредовыми и сумасшедшими, могут вас очаровать и вдохновить на самые смелые решения. Постарайтесь быть терпеливыми и во всём разобраться. Если будете настойчивы, фортуна повернется к вам!