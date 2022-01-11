С 1 января текущего года в "ДНР" подорожала коммуналка. Отопление, горячая и холодная вода стали дороже на 18%, а услуги ЖЭКов выросли в цене на 10%. Новые тарифы обнародовала "республиканская служба по тарифам".

Стоимость отопления в "ДНР" с 1 января установлена на таком уровне:

если есть счетчик – 1160,33 руб/Гкал (425 грн)

без счетчика – 14,76 руб/м2 в месяц на протяжении года (5 грн).

Электроэнергия с 1 января стоит:

до 150 кВт*ч в месяц – 1,56 руб/кВт*ч (60 коп)

от 150 кВт*ч до 800 кВт*ч – 2,12 руб/кВт*ч (80 коп)

более 800 кВт*ч в месяц – 3,21 руб/кВт*ч (1 грн 20 коп)

для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа – 0,92 руб/кВт*ч (35 коп)

Стоимость водоснабжения с начала года поднялась до:

горячая вода – 77,67 руб/м3 (29 грн)

холодная вода – 25,02 руб/м3 (9 грн)

водоотведение – 11,61 руб/м3 (4 грн)

Природный газ с 1 января подорожал до (за 1 м³):

2,7 руб (1 грн)

Отметим, что в Украине клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксированный" платят 7,96 гривны за один кубометр газа (без учета стоимости распределения газа). Такая стоимость газа должна остаться до апреля 2022 года включительно.

За свет домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт/ч, платят по тарифу 1,44 грн за 1 кВт/ч. Большинство украинцев потребляет более 250 кВ/ч и платят по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч.

Цены на отопление для домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в Украине колеблются от 654 до 2017 грн за Гкал. Тарифы за централизованное отопление без счетчиков рассчитывают исходя из площади жилья. Разбег цен в регионах от 27 до 80 грн за кв метр.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине с 2022 года повысили тарифы на воду. Самые высокие тарифы установили для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 гривен (без НДС) - за один кубический метр водопотребления в целом. В среднем новые тарифы установлены на уровне 20-30 грн.

Также мы писали о том, какими будут тарифы на отопление в 2022 году