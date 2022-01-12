Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который недавно объявил об отсутствии в стране коронавируса, распорядился усилить контроль над интернетом в стране.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на туркменское телевидение.

"Нужно выявлять и ограничивать на территории нашей страны работу интернет-источников, распространяющих сведения, наносящие вред конституционному строю нашего государства, направленные против общества, извращающие действительность, пропагандирующие терроризм, экстремизм, национализм и другие незаконные действия", - заявил президент.

Глава государства поручил Министерству национальной безопасности усилить контроль над интернетом.

Стоит отменить, что состояние интернет-свободы в Туркмении и так оценивается как одно из худших в мире. В стране заблокирован доступ к самым известным приложениям, социальным сетям, мессенджерам и сайтам: YouTube, Facebook, Twitter WhatsApp, WeChat и Viber.

Напомним, в селах Туркмении молодожены выходят на первый танец под песню президента страны.

Также сообщалось, что в Туркменистане чиновников обязали побрить головы налысо в знак памяти об отце президента.