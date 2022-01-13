Советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист, народный артист СССР Раймонд Паулс считает, что без российского рынка его страна превратилась в провинцию.

Об этом он сказал в день своего восемьдесят шестого дня рождения, 12 января, пишет "РИА Новости".

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас (Россия - Ред.). Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией - не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", - считает Паулс.

Раймонд Паулс - известный композитор, который в 2010 году получил за большой вклад в укрепление и развитие российско-латвийских культурных связей и популяризацию русского языка в Латвии орден Почета. Имеет множество других наград и поощрений. Автор музыки ряда эстрадных хитов, в том числе и для Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной и Эдиты Пьехи.

Напомним, Латвия пообещала поставить Украине оружие и военную технику.

Также сообщалось, что в МИД Латвии заявили, что Украина вступит в НАТО только когда это будет полезно Альянсу.