В Брюсселе назвали самое популярное в 2021 году мужское имя. Как выяснилось, лидирует имя Мохамед, которое в бельгийской столице (население 185 103 человек) носят 13 595 человек. Об этом говорится в отчете статистического агентства страны Statbel.

Вторую строчку в перечне самых распространенных столичных имен занимает Жан. Обладателей этого имени в Брюсселе зарегистрировано около шести тысяч. При этом на третьей позиции оказалось снова имя Мохаммед, но с удвоенной буквой "м". Такое имя в столице Бельгии зафксировали у более 4,8 тысячи человек.

А в целом в Бельгии самым популярным мужским именем стало Жан (65 886 человек), за ним следуют Марк (63 436) и Патрик (50 917). Имя Мохамед вошло в десятку распространенных имен, заняв девятую строчку. Его в стране носят 34 862 человека.

Среди женских имен самыми популярными в Бельгии в 2021 году стали Мария (116 317 человек), Мари (92 827) и Мартин (40 550).

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