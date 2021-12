Пользователи соцсетей обсуждают очередной казус с президентом США Джо Байденом. Во время поездки в Канзас-Сити (штат Миссури) глава Белого дома растерянно спросил, где он, а также не смог выговорить имя местного чиновника.

Журналистка Андреа Кэтрин опубликовала видео посещения Байденом штаб-квартиры службы муниципального транспорта Канзас-Сита, куда президент по-стариковски медленно забрел вместе со слепым участником мероприятия.

"Кажется, слепой человек ведет Байдена. Боже мой", - подписала она ролик.



"Слепой ведет слепого", - написал другой пользователь.

Комментаторы также обратили внимание на вопрос Байдена "Где я?" перед началом встречи. Хотя его фразу можно перевести и как вполне невинное: "Куда мне встать?" Так что уверенно утверждать, что Байден потерялся, нельзя.

А Твиттер-аккаунт RNC Research, разоблачающий политику демократов, опубликовал ролик из того же Канзас-Сити, где Байден в очередной раз не смог произнести имя чиновника. На этот раз мэра Канзас-Сити Куинтона Лукаса.

"Пожалуйста, дайте бедному человеку отдохнуть", - написал один из комментаторов под видео.



"Трудно говорить без суфлера. Хотя в его случае даже с суфлером возникают проблемы", - добавил другой пользователь.

