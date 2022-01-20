Чтобы наступающий год сложился удачно, знакам зодиака необходимо брать пример с хозяина года - Тигра. Если хотите научиться жить правильно по его законам, возьмите себе за правило каждое утро просыпаться в хорошем настроении, никогда не унывать, оставаться невозмутимыми и уверенными в себе даже в самых сложных ситуациях.

Всякий раз, когда на душе пасмурно, улыбнитесь своему отражению в зеркале и попытайтесь прогнать хандру. Если будете поддерживать в себе веру в светлое будущее - оно вас не разочарует.

Подготовили по три секрета для каждого знака зодиака на 2022 год.

Овен (21.03 - 20.04)

Чуть больше времени уделяйте духовной жизни, опираясь на значимые только вам ценности и смыслы. В теплое время года больше гуляйте в парке, дышите чистым воздухом, делайте дыхательные упражнения. Стройте взаимодействие с партнером на взаимном доверии, стремитесь больше времени проводить вместе. Откажитесь от затеи в одиночку перевернуть горы. Уделяйте больше времени семье: родителям, детям, братьям и сестрам, пожилым родственникам. Заботясь о близких и оказывая им существенную помощь и поддержку, вы получите чувство надежности, уверенности и любовь, о которых давно мечтали.

Телец (21.04 - 20.05)

Найдите опору и поддержку в себе, отделите себя от убеждений и ценностей, навязанных социумом или близкими. Приложив немного усилий, вы наконец-то поймете, что значит брать ответственность за свои решения. Чтобы избежать недопониманий в семье и с партнером, привнесите новый смысл в устоявшиеся отношения с любимыми и близкими людьми. Но не делайте слишком большой акцент на своей второй половинке или ее поисках, ваша задача - строить свою личность, заниматься своим развитием и самостоятельно справляться с трудностями. Не бойтесь перемен - они станут для вас как глоток свежего воздуха. Позвольте глобальным переменам затронуть не только вашу внешность, но и внутреннее содержание личности.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Находите больше свободного времени для уединения. Если есть возможность - берите отпуск, отправляйтесь в путешествие, общайтесь с духовным покровителем или наставником, проведите какой-то период в медитации и молитве, отключив все средства связи. Прислушивайтесь к своей интуиции и четко соблюдайте написанный в начале года план. Не сомневайтесь и не отклоняйтесь от намеченного пути. В вопросах финансов проявляйте скромные запросы и смирение, будьте готовы к любому повороту событий. Для вас важно не выделяться из общей массы слишком статусными вещами и дорогими аксессуарами. Поверьте, что бы ни произошло, без средств к существованию и помощи друзей вы не останетесь.

Рак (22.06 - 21.07)

Научитесь не убегать от себя и проблем. Стойко принимайте реальность со всеми ее проблемам и неприятностями. Позвольте случиться всему, что должно произойти. Все планы лучше согласовывать с командой единомышленников, а не действовать самолично. Поверьте, обратная связь от мощной группы поддержки - всегда лучший ресурс для вас. При знакомстве с новыми людьми старайтесь не руководствоваться исключительно первым впечатлением. Оно может быть обманчивым.

Лев (22.07 - 22.08)

Начните активно и независимо двигаться к поставленной цели, не делая при этом слишком серьезную ставку на помощь семьи и близких. Они останутся вашей опорой и надежным тылом, но не более того, поэтому будьте готовы к тому, что пробиваться вам придется самостоятельно. Отношения с противоположным полом потребуют терпения, активной работы и величайшей ответственности. Ступайте в будущее смело даже в том случае, если у вас нет компаса или карты. Помните, что кто не рискует - тот не пьет шампанского.

Дева (23.08 - 22.09)

Перестаньте считать себя абсолютно во всем правыми. Научитесь внимательно анализировать и прислушиваться к тому, что вам советуют окружающие. Не принимайте критику слишком близко к сердцу. Девиз этого года для всех Дев: "Терпение и трудолюбие". Вас ждет огромная ответственность в любой сфере - в учебе, работе, в построении отношений. Поэтому какие бы цели вы себе не поставили, сможете их достичь только усердной работой. В том числе это касается подростков, которые готовятся к поступлению в вуз и переезду в другой город. Остерегайтесь ненадежных людей, которые попытаются вам вредить и плести интриги за вашей спиной. Надейтесь только на себя, а остальное принимайте философски.

Весы (23.09 - 22.10)

Прекратите обвинять окружающих в своих неудачах. В 2022 году у вас есть прекрасная возможность доказать, что вы сами являетесь кузнецом своего счастья. Внутри вас заложен большой потенциал, который ждет только того, что вы начнете двигаться к намеченной цели. Поймите, что в жизни много оттенков "хорошего" и "плохого", а люди не всегда делятся только на добрых и злых. В каждом заложен определенный набор качеств, с которыми вы либо миритесь, либо нет. Не держитесь за свои накопления, если в течение года столкнетесь с кризисными ситуациями. Финансовые трудности всегда неизбежны, невозможно иметь 100% опору ни в чем, кроме собственного состояния духа. Об этом и следует позаботиться.

Скорпион (23.10 - 21.11)

Ваш путь развития в этом году заключается в мирных переговорах, компромиссах, уступчивости, доброте и сотрудничестве с партнером. Пора осознать, что в одиночку добиться по-настоящему серьезных успехов вам будет трудно. Ваша личная жизнь оживиться и изменится, если вы этого сами захотите. Полезными станут ваши чувство юмора, обаяние, жизнерадостная улыбка и неповторимый шарм! Старайтесь помогать людям тогда, когда им требуется ваша помощь, а не тогда, когда у вас появляется время и вы вспоминаете о них.

Стрелец (22.11 - 21.12)

Избегайте заносчивых и негативно настроенных людей, после общения с которыми вы чувствуете себя энергетически более слабыми и физически истощенными. Лучше направьте свои силы на саморазвитие и позитив. Не ввязывайтесь в авантюры, которые сулят вам фантастическую прибыль, и держитесь подальше от подозрительных типов. Используйте во благо свои связи с людьми, не пренебрегайте общением с ними. Не забывайте о своих корнях и увлечениях, которые радовали вас в детстве. Добавляйте к ним все больше и больше новых навыков, открытий, интересов. Ваше хобби не обязательно должно быть полезным и практичным (лепка, живопись, рукоделие, танцы, декупаж, музицирование, гончарное дело, вокал, ремонт одежды или парикмахерское дело). Если есть возможность обучиться чему-то новому - дерзайте!

Козерог (22.12 - 19.01)

Будьте искренними и откровенными со своими близкими. Если поделитесь с ними своими страхами, мечтами, тайнами, они проникнутся к вам еще большим доверием. 2022 год подходит для кардинальной смены имиджа. Не бойтесь шокировать общественность своими экспериментами! Если вам предлагают помощь, не отказывайтесь. Чем больше у вас сложится положительных контактов в этом году, тем успешнее будут складываться ваши дела - в работе, учебе, любви, творчестве.

Водолей (20.01 - 19.02)

Ближайший год отлично подходит для любых экспериментов, связанных с вашим жильем или автомобилем. Хорошей идеей станет обновить интерьер, сделать ремонт или аэрографию, переехать в новый дом или даже сменить город проживания. Всё в ваших руках, беритесь смело за изменения! Во всем всегда и везде учитесь мыслить позитивно. Проследите за своими мыслями и пробуйте видоизменять их, когда начинаете тревожиться или паниковать. У вас перед глазами всегда должна быть ясная цель! Без нее трудно ощущать себя полноценным человеком. Если вы что-то теряете, то говорите про себя мысленно: "Уходит то, что должно уйти". Проблемы любого порядка отпускайте с легкостью.

Рыбы (20.02 - 20.03)