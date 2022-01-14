На трассе Одесса-Киев в пятницу, 14 января, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибла жена футболиста луганской "Зари" Олега Данченко - Виктория Данченко. В своем Instagram она опубликовала последнее фото, которое позволило опознать ее при деблокации тела из машины спасателями.

О факте смертельного ДТП сообщила ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, что сокрушительное ДТП с Mercedes случилось в Малиновском районе Одессы. Тело достали только тогда, когда разрезали автомобиль.

По данным каналов Telegram, эта легковушка была зарегистрирована на самого Данченко. Однако преимущественно ею управляла его жена Виктория.

На фото деблокирования тела было заметно, что погибшая в белых брюках. Благодаря последнему фото в Instagram Виктории, ее удалось опознать.

На снимке в Instagram можно заметить, что девушка позирует в белых брюках с точно таким же фасоном, который виден на фото деблокирования тела погибшей.

Отметим, что Виктория, которая была в браке с футболистом с июля 2020-го, часто публиковала в своем Instagram фотографии, находясь за рулем, при этом грубо нарушая правила дорожного движения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое взрослых и двое детей получили травмы.

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