Последний снимок Виктории Данченко. Фото: Instagram/meuwmiu

На трассе Одесса-Киев в пятницу, 14 января, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибла жена футболиста луганской "Зари" Олега Данченко - Виктория Данченко. В своем Instagram она опубликовала последнее фото, которое позволило опознать ее при деблокации тела из машины спасателями.

О факте смертельного ДТП сообщила ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, что сокрушительное ДТП с Mercedes случилось в Малиновском районе Одессы. Тело достали только тогда, когда разрезали автомобиль.

По данным каналов Telegram, эта легковушка была зарегистрирована на самого Данченко. Однако преимущественно ею управляла его жена Виктория.

В ДТП погибла Виктория Данченко

На фото деблокирования тела было заметно, что погибшая в белых брюках. Благодаря последнему фото в Instagram Виктории, ее удалось опознать.

Последний снимок Виктории Данченко

На снимке в Instagram можно заметить, что девушка позирует в белых брюках с точно таким же фасоном, который виден на фото деблокирования тела погибшей.

Отметим, что Виктория, которая была в браке с футболистом с июля 2020-го, часто публиковала в своем Instagram фотографии, находясь за рулем, при этом грубо нарушая правила дорожного движения.

Виктория нарушала ПДД за рулем

Фото Виктории Данченко

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое взрослых и двое детей получили травмы.

Также мы писали, что под Киевом машина загорелась после столкновения, пассажира зажало в авто.

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