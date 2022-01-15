Промоутер Эдди Хирн заявил о том, что готовится бой между нынешним чемпиона мира в легком весе Джорджем Камбососом и украинцем Василием Ломаченко. По его информации такой бой готовит промоутерская компания Тop Rank. Однако сначала Камбосос должен выйти на ринг против Девина Хейни.

Об это сообщает Boxingnews24.

"Я знаю, что Top Rank говорит о бое Ломаченко против Камбососа, но нам нужно сначала завершить другой вопрос. Нам нужно знать, кто настоящий чемпион. Хейни против Камбососа – это блестящий бой", - рассказал он.

Василий Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион, бывший чемпион мира в трех весовых категориях.

Свой последний бой украинский боксер провел в декабре, когда победил представителя Ганы Ричарда Комми.

После этого поединка в Украине разгорелся скандал, после того, как Василий Ломаченко вышел на ринг, завернутый не в украинский флаг, а в знамя Белгорода-Днестровского - его родного города.

Тогда против боксера, который уже давно раздражает националистов, поднялась очередная волна хейта. Ранее мы подробно писали об этом.