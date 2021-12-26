Украинский боксер и чемпион мира Василий Ломаченко отправил в Россию свои золотые олимпийские медали за победу в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Ломаченко отправил их в мастерскую "Крестик резной" в Костроме, чтобы там из них сделали нательный крест для отца и тренера спортсмена - Анатолия Ломаченко. Такой подарок боксер решил сделать ему на 57-летие.

Видео, на котором запечатлен финальный этап работы, у себя в Instagram выложила фирма, которая занималась разработкой и изготовлением украшения.

Ювелиры утверждают, что раньше они никогда не выполняли подобных сложных заказов.

"Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным кадрам, полностью медали переплавлять не стали, а лишь взяли их части.

Напомним, дважды олимпийский чемпион Ломаченко вышел на ринг, обернутый не в украинский флаг, а в знамя Белгорода-Днестровского - его родного города. Против боксера, который уже давно раздражает националистов, поднялась очередная волна хейта - но многие и поддержали Ломаченко.

"Страна" разобрала историю с флагом Ломаченко и реакцию на нее.