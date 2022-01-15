На Курильских островах и в Японии объявлена угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Об этом сообщает РИА-Новости в субботу, 15 января, со ссылкой на представителей экстренных служб России и главное метеорологическое управление Японии.

В России центр цунами ФБГУ "Сахалинского УГМС" до 21.00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метров.

По данным издания, угрозы населению и территории России нет. На данный момент проведено оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

В Японии же объявлена угроза цунами высотой до трех метров. По данным главного метеорологического управления Японии, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

"Приблизительная максимальная высота волны цунами: 3 метра", - говорится в сообщении на сайте японского ведомства.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые официально объявили о завершении извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском Ла-Пальма, которое длилось три месяца.

Также мы писали, что в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3 баллов.