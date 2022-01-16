Движение судов в обоих направлениях по Босфорскому проливу остановили после поломки сухогруза Brave Knight, который следовал в Румынию из Текирдага (Турция). В мае прошлого года здесь также останавливали движение после аварии танкера.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Турецкое управление береговой охраны.

"Движение судов в обоих направлениях остановлено после поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным у корабля заглох двигатель и команда не могла самостоятельно справиться с проблемой.

В район происшествия направлены лоцман, два буксира Kurtarma-8, Kurtarma-10 и катер KEGM-6, которые должны помочь максимально быстро убрать сухогруз с фарватера и помочь экипажу.

Босфор - пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным. Самый узкий межконтинентальный пролив в мире. В паре с Дарданеллами соединяет Чёрное море с Эгейским, а далее и Средиземным морем. На двух берегах этого пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул. Длина Босфора около 30 км. Максимальная ширина пролива около 3700 метров, в то время как минимальная ширина только 700 метров.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция начнет строить канал "Стамбул" в обход Босфора в конце июня, а также о том, что конвенция Монтрё не будет распространяться на новый канал "Стамбул".