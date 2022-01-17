Правительство государства Индонезия переносит столицу из Джакарты на восток острова Калимантан. Новый город-столица будет называться Нусантара, что в переводе означает "архипелаг". На данную процедуру выделено почти $32 млрд.

Об этом сообщает телеканал "CNS" со ссылкой на слова министра планирования национального развития Сухарсо Моноарфа во время совещания правительства, которое посвятили вопросу переноса столицы.

"Я получил подтверждение и директиву президента (Джоко Видодо - Ред.), новая столица будет называться Нусантара", - сказал министр.

По его словам, "это название широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство как архипелаг".

Президент государства Индонезии Джоко Видодо заявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На этот процесс выделили почти $32 млрд, но из-за пандемии Covid-19 реализация проекта была приостановлена. Теперь ее планируют возобновить через два года.

Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, который состоит из 18 тысяч островов.

Джакарта сильно перенаселена. При населении в 10 562 088 человек плотность населения составляет 14 469,56 человек на квадратный километр.

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