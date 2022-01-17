Посольство Китая в Украине сегодня начало дарить проживающим в стране этническим китайцам, китайским эмигрантам и студентам подарки по случаю приближающегося праздника Весны (Нового года по лунному календарю).

Об этом сообщает издание Синьхуа со ссылкой на пресс-службц диппредставительства КНР в понедельник, 17 января.

В этом году посольство КНР подготовило около 3 тысяч подарочных наборов, в которые входят 100 медицинских масок, новогодние парные надписи, бумажные узоры, шоколад и поздравительное письмо. Наборы призваны создать для этнических китайцев, китайских эмигрантов и студентов, которые уже долгое время живут в условиях пандемии COVID-19, ощущение новогоднего праздника. Подарки можно получить по почте или забрать лично.

Посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что в прошлом году деловое сотрудничество между Китаем и Украиной дало богатые плоды. В текущем году две страны отмечают 30-ю годовщину с момента взаимного дипломатического признания.

По мнению дипломата, с учетом этой даты китайско-украинские отношения непременно станут еще более зрелыми и уверенными, а двустороннее сотрудничество расширится.

Фань Сяньжун призвал живущих в Украине этнических китайцев, китайских эмигрантов и студентов отстаивать дружественное взаимодействие между двумя странами и вносить вклад в его развитие, а также поздравил их с наступающим праздником Весны.

Глава "Китайской диаспоры в Украине" Ли Сюэган дал высокую оценку подарочным наборам, подготовленным посольством. Он подчеркнул, что посредством таких душевных подарков Китай и посольство оказывают внимание и передают наилучшие пожелания проживающим в Украине этническим китайцам, китайским эмигрантам и студентам.

Напомним, что в этом году праздник Весны, с которого и начнется новый год чёрного водяного тигра, приходится на 1 февраля. Этот год продлится до 21 января 2023 года, когда сменится годом Кролика/Кота.

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