Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины продолжает информировать о регистрации вспышки острых кишечных инфекций среди людей, которые находились в горнолыжном курорте "Мигове" и питались в ресторане "Гетьман", с. Мигово Вижницкого района, Черновицкой области.

Об этом у себя на странице Facebook сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области сегодня, 17 января.

16 января было первое сообщение об отравлении двух отдыхающих, после еды в ресторане у них появились повышение температуры и рвота. В тот же день еще 14 человек обратились за медицинской помощью, все они отдыхали на курорте "Мигово" и питались в ресторане "Гетьман".

17 января за медицинской помощью обратились двое детей в возрасте 10 и 14 лет, которые также находились в горнолыжном курорте "Мигово" и питались в ресторане "Гетьман".

Источник возбудителя инфекции и обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки, устанавливаются. Проведение противоэпидемических, профилактических мер и лабораторных исследований продолжается.

Напомним ранее "Страна" писала, что после посещения аквапарка в Хмельницкой области массово отравились дети. Всего ингаляционное отравление хлором выявили у 16 человек.

Также, мы сообщали, что во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом, в связи с чем их родители были вынуждены обратиться в больницу.