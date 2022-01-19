По информации источников "Страны", Офис президента активно вливает деньги в подготовку новых топ-спикеров партии "Слуга народа", чтобы протестировать кандидатов в партсписок на будущих выборах.

"Это своеобразный тест для депутатов-спикеров от "слуг". В Офисе президента будут смотреть, как на кого реагирует народ, как депутаты держат удар в эфире с оппонентами, у кого какой рейтинг. То есть, депутаты должны в эфире быть на равных и не уступать более опытным политикам. За год до выборов самых слабых среди депутатов-спикеров перестанут пускать в эфиры или минимизируют их появление. А те, кто останется, войдут в список президентской партии и будут публично вести предвыборную кампанию в эфирах", — сообщил источник.

Также спикеров начали активно искать в регионах среди губернаторов и местных депутатов, которые будут публично отстаивать интересы партии власти на местах.

"Ищут тех, у кого есть авторитет на местах. Тех, кого люди хотя бы выслушают. А у "слуг" таких людей сейчас нет, так как в некоторых областях даже представительств партии нет. На местах также мало кто хочет сотрудничать с партией Зе, учитывая их манеру управления: "Сегодня ты полезный лох, а завтра — пошел вон". Еще и виноватым сделают в случае поражения" — рассказал источник.

Напомним, ранее источники, близкие к окружению президента, рассказали "Стране", что Владимир Зеленский хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам. Также источники сообщил, что на Банковой планируют составить список партии на выборы без зашкваренных персонажей из числа нынешних "слуг".

Также ранее мы подробно писали, почему на Банковой хотят переименовать "Слугу народа".