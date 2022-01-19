В среду, 19 января, заканчивается акция протеста сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко под Офисом президента.

Сторонники Порошенко постепенно начинают расходиться.

Напоследок они спели гимн Украины и зажгли файеры.

Напомним, раннее сторонники Порошенко собирались у Печерского суда в Киеве, который сегодня должен огласить вердикт по мере пресечению экс-президенту. Между участниками митинга и правоохранителями были столкновения.

Также мы писали, что под судом после стычек со сторонникам Порошенко пострадали правоохранители, был применен слезоточивый газ.

В результате Печерский райсуд Киева в среду, 19 января, вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в госизмене Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Также Порошенко обязан: не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, сдать загранпаспорта.

Позже радостные от того, что Порошенко Печерский суд отпустил под личное обязательство, сторонники экс-президента добрались шествием на Банковую, к зданию Офиса президента. "Парад победы" возглавляют нардепы от "Европейской Солидарности".

"Страна" в обновляемом материале следила за тем, как Порошенко сегодня избирали меру пресечения.